У Путіна звинуватили НАТО та Великобританію у підриві Каховської ГЕС

Незважаючи на звинувачення на адресу України, Кремль не навів жодних доказів. Експерти відзначають, що артилерійські боєприпаси не могли б пробити велику греблю.

Related video

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Великобританія, США та їхні союзники щодо НАТО несуть відповідальність за руйнування Каховської греблі. Про це повідомляє РБК.

За словами Патрушева, західні країни координують дії України та дали згоду на підрив ГЕС.

"За вказівкою Києва на добу раніше було здійснено масштабне скидання води на ДніпроГЕС, що знаходиться вище за течією, а потім завдано чергового удару по Каховській ГЕС", — заявив Патрушев на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки РБ Олександром Вольфовичем у Мінську.

Незважаючи на звинувачення України в обстрілі греблі, російські офіційні особи все ж таки не навели будь-яких доказів, а експерти зазначають, що артилерійські боєприпаси не могли б пробити велику греблю, і що повінь у цьому регіоні вигідна РФ.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк "цілком переконаний", що за підривом греблі стоїть Росія.

За даними Інституту вивчення війни, такий крок забезпечить прикриття для відступаючих російських військ у районі Херсонської області. Повінь стане перешкодою для українського контрнаступу.

У зведенні за 6 червня аналітики ISW підтвердили свій початковий прогноз, опублікований ще восени 2022 року, про те, що "росіяни підірвуть греблю" Каховської ГЕС.