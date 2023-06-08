"Ми загрузли": Лукашенко розповів, як хотів утихомирити Путіна і який подарунок РФ зробила США

За словами політика, задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він намагався примирити Путіна та Порошенко. Той факт, що переговори не вдалися, він вважає головною причиною вторгнення РФ.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія "ув'язнули" в Україні, чим зробили великий подарунок США та Заходу. Про це у четвер, 8 червня, повідомляє медіа "Пул Першого".

За його словами, основні точки зростання у світі – це США, Європейський союз та Китай.

"І тут наш простір, де ми наважилися виступити. Тому говорячи про причини треба дивитися туди, глибше. Звичайно, давайте якоюсь мірою визнаємо: ми зробили їм подарунок, коли загрузли в Україні. Це їм, звичайно, подарунок. І вони тут почали чіплятися за неї (Україну — ред.), щоб поставити навколішки наш простір", — заявив Лукашенко.

Ну а далі, за його словами, Китай — це головна мета та головна причина США та Західних країн, а не інші дрібніші.

"Якось я вже зізнався, що як пацан бігав між Путіним і Порошенко. Один каже: це скажи. Тоді я летів до президента Росії і казав: це і це Україна хоче. А він мені відповідав: це і це. Наприкінці колись була дуже сильна поразка в Дебальцево, ми в Сочі зустрічалися з Путіним і я запропонував йому це закінчувати, а що йому сказати. А він каже: Передай йому (Порошенко — ред.), не умову, а пропозицію, що закінчивши війну, ми допоможемо відновити Донбас"— розповів президент РБ.

За словами білоруського лідера, він тоді поїхав щасливий та задоволений, розуміючи, що це може зупинити війну. Він нагадав, що було підписано Мінську угоду, хоча зараз нібито всі кажуть, що це було зроблено для того, щоб переозброїти армію та відтягнути час.

Саме це Лукашенко і назвав основними причинами продовження конфлікту, а не денацифікацію та демілітаризацію, які є вторинними.

Нагадаємо, днями білоруський лідер Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Калінінградської області РФ Антоном Аліхановим заявив, що завжди називав цей регіон "своїм".

Також нагадаємо, 8 червня Лукашенко звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Політик переконаний, що Україна нібито спеціально переносить увагу на катастрофу, приховуючи великі втрати через контрнаступ, що почався.