Як отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану в Україні: відповідь юриста

Адвокат Роман Сімутін розповів, на що чоловікам потрібно звернути увагу під час оформлення відстрочки від військової служби.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в країні було оголошено воєнний стан та проведено загальну мобілізацію, в рамках якої чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Однак існує низка законних підстав, які дають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

За словами правозахисника, важливо не лише надати документ, який дає право на відстрочку до Територіального центру комплектування (ТЦК), а й правильно зареєструвати його.

На що слід звернути увагу при отриманні відстрочки

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можна дізнатися, чи має людина законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Якщо такі підстави існують, необхідно зареєструвати відповідні документи до ТЦК та переконатися, що співробітники центру оформили їх приймання.

"Складіть заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи. Якщо у вас є якісь захворювання і ви проходили лікування, обов'язково підготуйте виписки з історії хвороби та додайте заяву з проханням включити їх у вашу особисту справу під час проходження військово-лікарської комісії", — Пояснив Сімутін.

Адвокат також зазначив, що співробітники військкомату мають поставити відмітку про отримання документа, що підтверджує право на відстрочку. Правозахисник рекомендує звернути увагу на цей аспект, щоб людина на законних підставах могла підтвердити свою непридатність до військової служби.

Нагадаємо, 7 червня Фокус розбирався, кого можуть мобілізувати насамперед. Україна прагне підготувати фахівців, які володіють іноземними мовами, для ефективної взаємодії із західними партнерами та успішного виконання своїх оборонних завдань.

Нагадаємо також, днями Фокус писав про те, що з 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та повідомленні громадян і що на нового чекає військовозобов'язаних у червні 2023 року.