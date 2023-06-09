Бомбардувальник B-1B запустив найпотужнішу ракету JASSM під час навчань в Йорданії (відео)

Американський літак почав свою місію у Великобританії, звідки він полетів на Близький Схід, де проходили складні навчання.

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Під час навчальної місії у передовій частині Королівських ВПС Ферфорд у Великобританії бомбардувальник B-1B Lancer запустив високоточну ракету "повітря-земля" JASSM AGM-158. Про це повідомляє The War Zone.

Американський стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer пролетів до Перської затоки, де була запущена ракета з дальністю до 360 км. Повідомляється, що завдання виконувало Центральне командування США під час місії Оперативної групи бомбардувальників 8 червня.

Саме відео було знято над центральною Йорданією. Окрім цього ВПС використовували бомби малого діаметра GBU-39, проте на відео цей момент не потрапив. Почалися навчання на базі британських ВПС у Ферфорді. Загалом до навчань залучили 5 країн-партнерів та інші коаліційні сили.

"Ця конкретна місія BTF (бомбардувальна оперативна група) була історичною в тому сенсі, що вперше AFCENT (Обʼєднані збройні сили НАТО в Європі) використовували різні типи озброєння і відпрацьовували застосування проти кількох імітованих цілей під час місії однієї бомбардувальної тактичної групи".", — заявили у ВПС США.

До навчань також долучались ВПС Ізраїля

Зазначається, що тренування було складним, бо включало координацію з Повітряними силами одразу декількох країн, а також різні типи озброєння. У виданні ракету JASSM називають найпотужнішою зброєю бомбардувальника B-1B для ударів поза зоною ППО по наземних цілях.

Початок місії був над Великобританією

Нагадаємо, 7 червня ЗМІ писали, що ВПС США отримали на озброєння модернізований літак "судного дня" E-6B Mercury.

31 травня два бомбардувальники B-1B Lancer пролетіли низько над Сараєво через ситуацію в Косово.