Обстріли Бєлгородщини: після удару з РСЗВ у Шебекіно спалахнула п'ятиповерхівка (фото)

Російські пабліки стверджують, що удару було завдано з української сторони — лише по Шебекіно Бєлгородській області було випущено 80 реактивних снарядів.

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Російські Telegram канали пишуть, у ніч проти 9 червня було обстріляно територію Бєлгородської області. Зокрема, внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка у Шебекіно, де спалахнула масштабна пожежа. Фото наслідків удару оприлюднює канал SHOT.

Повідомляється, що під обстріл потрапило селище Розумне — там удар припав по багатоквартирному житловому будинку, також постраждали кілька приватних будівель.

Канал Baza повідомляє, що вночі українські сили завдали удару з РСЗВ "Ураган". Шебекіно нібито було випущено 80 снарядів, було пошкоджено кілька будівель. У Розумному було пошкоджено 10 автомобілів та кілька будинків.

Пожежа у багатоповерхівці Шебекіно

Пожежа у багатоповерхівці Шебекіно

В свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що область знаходиться під "частими обстрілами". Вночі постраждали троє людей, двоє з них були госпіталізовані.

"У Шебекіно вночі багато стріляли, є руйнування житлового фонду. Провести там огляд поки що, на превеликий жаль, можливості немає. Часті обстріли тривають, але як тільки вони закінчаться — ми відразу з першого дня приступимо до того, щоб відновити житло і повернути мешканців додому ", — Написав Гладков.

За його словами, силами ППО над регіоном було збито дві повітряні цілі.

Нагадаємо, за словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова 7 червня внаслідок обстрілів у промисловій зоні міста Шебекіно виникла сильна пожежа. Він уточнив, що близько 40 реактивних снарядів потрапило до промзони, ще 20 — прилетіли до різних частин міста.

За інформацією росЗМІ, вдень 8 червня одразу чотири дрони-камікадзе атакували село В'язове в Бєлгородській області РФ. Внаслідок удару постраждав 67-річний місцевий житель на ім'я Олександр, який нібито отримав множинні осколкові поранення та був госпіталізований.