"Вибух дамби має "змити" Зеленського": Росія запустили кампанію з дискредитації України, — ГУР

У розвідці стверджують, що РФ підготовила серію провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи.

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РФ розробила чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її керівництва. Про це 9 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, відомство отримало дані про те, що російське агентство соціального проєктування запустило чергову кампанію з дискредитації українського військового командування та державних діячів. В її межах підготовлено серію провокативних матеріалів, щоб перекласти провину за підрив Каховської ГЕС на Україну та створити передумови політичної кризи.

Розвідка має навіть "клікбейтні" заголовки підготовлених публікацій, які містять прямі звинувачення воєнно-політичного керівництва, зокрема, українського президента:

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим м*рзотником";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

Під публікаціями, щоб створити "живу дискусію", планують розміщувати коментарі користувачів мереж з фейкових акаунтів нібито від імені українських та іноземних читачів.

Наявний бюджет проєкту, за даними ГУР МОУ, складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення.

Нагадаємо, що 9 червня Служба безпеки України оприлюднила аудіорозмову двох російських окупантів, які говорять, що підрив Каховської ГЕС здійснила російська ДРГ.

Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що ЗС РФ мали намір також пошкодити Київську ГЕС.