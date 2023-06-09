Окупанти формують оборонні рубежі поблизу Криму та готуються здавати позиції, — Міноборони

Заступниця міністра оборони передала, що ворожі війська встановлюють "зуби дракона" на відстані від лінії боєзіткнення. За її оцінкою, керівництво загарбників розглядає можливість їхнього відходу.

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Росіяни облаштовують оборонні рубежі за допомогою "зубів дракона" на підступах до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила 9 червня у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"І роблять це в глибині тимчасово окупованої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення. Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку", — підкреслила вона.

Чиновниця переконана, що обладнання загарбниками бетонних перешкод свідчить про підготовку до відступу. За її словами, таку можливість, ймовірно, розглядає військове керівництво Росії. Маляр пояснила, що йдеться про відхід ворожих військ до дальніх рубежів, зокрема вглиб півострова.

"Натомість російським військовослужбовцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель", — заявила вона.

Заступниця голови Міноборони проінформувала, що в такому разі окупанти можуть врятуватись, лише здавшись добровільно у полон.

Нагадаємо, 8 червня в Офісі президента пообіцяли, що контрнаступ ЗСУ буде "достатньо ефектним і навіть ефективним".

Представник ГУР МО Андрій Юсов переконаний, що ЗСУ увійдуть до тимчасово окупованого Криму до настання холодів.