Заклали вибухівку: у Бєлгородській області зійшов із рейок потяг, — росЗМІ (фото)

Машиніст поїзда розповів спецслужбам про те, що потяг нібито атакували два дрони, які запустили українські військові. Однак за інформацією росмедіа Mash, він зазнав катастрофи через закладену на залізничних коліях вибухівку.

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У Бєлгородській області безпілотні летальні апарати атакували вантажний потяг, через що він зійшов із рейок. Про це повідомило росмедіа Baza у понеділок, 12 червня.

Відомо, що вантажний поїзд зійшов із рейок ще в ніч на 11 червня. Однак російські ЗМІ почали масово висвітлювати цей інцидент лише у понеділок.

15 вантажних вагонів зійшли з рейок та перекинулися на перегоні Хлівище — Бірюч (Південно-Східна залізниця).

За словами машиніста поїзда "Ліски — Старий Оскол", близько 22:00 локомотив атакували дронами-камікадзе. Один із них вибухнув перед локомотивом, а другий потрапив у хвостову частину. Внаслідок атаки перекинулося 15 порожніх вагонів. Крім того, постраждали залізничне полотно та контактні опори.

За інформацією медіа, люди не постраждали.

15 порожніх вантажних вагонів через поки невстановлений точно вибух зійшли з рейок у Білгородській області Фото: Shot

Вибух у Бєлгородській області: з'явилася альтернативна версія

Своєю чергою росмедіа Mash з посиланням на власні джерела повідомило про те, що вантажний потяг постраждав не від атаки безпілотників, а через закладений на залізничному полотні вибуховий пристрій.

"10 червня о 21:46 в районі 58 кілометрів на перегоні Хлівище — Бірюч пролунав вибух, від якого перекинулися 15 вагонів вантажного поїзда. Як нам стало відомо, фахівці встановили, що вибуховий пристрій було закладено на залізничному полотні — рвонуло під п'ятим вагоном ", — пише медіа.

За інформацією журналістів, під вагоном поїзда детонувала вибухівка потужністю від двох до п'яти кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Медіа також уточнило, що інформація про ударні дрони, які нібито запустили українські військові, не відповідає дійсності. Цю версію від початку озвучив спецслужбам машиніст вантажного поїзда, але вона не підтвердилася після того, як вибухотехніки оглянули місце аварії.

Машиніст вантажного поїзда розповів, що його атакували БПЛА, проте, за інформацією одного росмедія, ця версія не підтвердилася Фото: Shot

Крах поїзда в Бєлгородській області: що говорять у РФ

На аварію вантажного поїзда відреагував губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Вночі в Алєксєєвському окрузі сталася НП. Зійшли з рейок 15 залізничних вагонів. Вони були порожні. Постраждалих серед працівників та мешканців немає", — написав Гладков.

З його слів, на місці продовжують працювати слідчі органи. Зауважимо, що Гладков не написав про причини, через які вантажний потяг зійшов із рейок.

Нагадаємо, 9 червня у Бєлгороді БПЛА впав на дах будівлі. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков розповів про те, що ударний дрон спалахнув, але вибухівка, що знаходиться всередині нього, не здетонувала. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Цього ж дня стало відомо, що 4 дрони-камікадзе атакували село під Бєлгородом. Як стверджує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, внаслідок падіння БПЛА одна людина отримала поранення, а один із дронів нібито атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку.