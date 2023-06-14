"Живий і навіть не поранений": Кадиров спростував інформацію росЗМІ про ліквідацію Делімханова

За словами Кадирова, новини про загибель його "правої руки" — "фейковий вкид" українських ЗМІ, хоча першоджерелом новини виступили російські медіа.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров 14 травня опублікував фотографію з депутатом Держдуми Росії Адамом Делімхановим у своєму Telegram-каналі.

Кадиров стверджує, що Делімханов перебуває у повному здоров'ї, а інформація про його поранення — "фейк".

"Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав із самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, насамперед українцям, якою мірою опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, Свідомо знаючи, що брехню можуть спростувати. А коли я підлив масла у вогонь, вже автори фейку самі повірили у свою казку", — написав Кадиров.

Варто зазначити, що першоджерелом інформації, яку Кадиров називає "фейковим вкиданням", є російський пропагандистський телеканал "Звезда", який 14 червня повідомив про поранення Делімханова.

Що відомо про "зникнення" Делімханова

14 червня, була поширена інформація про ймовірну ліквідацію Адама Делімханова, близького соратника голови Чечні, у Запорізькій області.

Рамзан Кадиров, не отримуючи зв'язку з Делімхановим, звернувся до українських спецслужб із проханням надати йому інформацію про місцеперебування зниклого.

Командир спецпідрозділу "Ахмат" ЗС РФ Апті Алаудінов повідомив, що "кадировці", що знаходяться поблизу Мар'їнки в Донецькій області, терміново залишили зону бойових дій, щоб знайти Делімханова.