"Було б дуже тривожно": США також не підтверджують постачання зброї з КНР у РФ

У Держдепі заявили, що вони не фіксували доказів постачання зброї у РФ. Раніше Кадиров показував нібито китайські броньовики у своєму арсеналі.

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В Державному департаменті США заявили, що вони не фіксували фактів постачання озброєння з боку РФ. Про це під час брифінгу заявив речник Метью Міллер.

На питання журналіста, чи буде держсекретар США відкритий до обговорення мирних зусиль Китаю щодо України під час візиту в Пекін, Міллер заявив, що такі теми підійматимуть. За його словами, наразі США не можуть підтвердити факт постачання озброєння Росії.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що у нас були і є занепокоєння щодо того, що Китай може надати летальну допомогу Росії. До цього часу ми не бачили доказів того, що він зробив цей крок. Якби вони це зробили, це викликало б велике занепокоєння", — підкреслив Міллер.

Також речник Держдепу додав, що вони вітають участь будь-якої країни готові допомогти забезпечити справедливий та тривалий мир в Україні. Китай заявляв, що виступають за досягнення миру.

Що відомо про постачання озброєння РФ з Китаю?

7 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що їм на озброєння надійшли китайські броньовики "Тигр". Їх виробляють на Baoji Special Vehicles Manufacturing. Також Кадиров додав, що вони нібито закуповують таку техніку тисячами й 128 видів бронетраспорту.

Потім 12 червня представник МЗС Китаю Ван Веньбін спростував інформацію щодо постачання броньовиків "Тигр" китайського виробництва. За словами Веньбіна, Китай дотримується обʼєктивної та справедливої позиції щодо "української проблеми".

Нагадаємо, 14 червня ЗМІ писали, що Китай допомагає Ірану швидше постачати РФ дрони Shahed.