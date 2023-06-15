РФ вкладає значні кошти у модернізацію своєї ядерної зброї, — НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, РФ розгорнула більше ядерних установок поблизу кордонів Альянсу на Крайній Півночі. Російські погрози Столтенберг назвав безрозсудними та небезпечними, оскільки ядерну війну неможливо виграти.

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У четвер, 15 червня, виступаючи на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія інвестувала значні кошти, щоб модернізувати свій ядерний потенціал і розгорнула більше ядерних установок поблизу кордонів НАТО, зокрема на Крайній Півночі. Про це повідомляє "Лос-Анджелес Таймс".

Російську ядерну риторику Столтенберг назвав безрозсудною та небезпечною. За його словами, у РФ повинні розуміти, що ядерну війну неможливо виграти, і тому не варто і починати.

"Звичайно, ми уважно відстежуємо дії Росії. І поки не спостерігаємо будь-яких змін у ядерній політиці, через які потрібно було б змінювати нашу позицію", — сказав Столтенберг в інтерв'ю журналістам.

Білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що його країна отримала кілька установок тактичної ядерної зброї від Москви. У своєму недавньому інтерв'ю він зазначив, що, не вагаючись, застосував би ядерні озброєння у разі агресії проти Білорусі.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерну зброю перемістять до Білорусі наступного місяця, і що вона залишатиметься під винятковим контролем Москви.

Нагадаємо, що Ізраїль вперше розпочав експорт своїх канонічних танків "Меркава". Йдеться про сотні одиниць списаних установок, причому серед імпортерів згадано якусь європейську країну.

Також повідомлялося, що за успішного контрнаступу України Росія програє війну. Про це 15 липня в інтерв'ю американському телеканалу заявив президент України Володимир Зеленський.