"Не дуже добре працюють": президент ПАР таки почув ракетні удари по Києву (відео)

Глава ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що наступ йде з двох сторін, тому потрібно якнайшвидше домогтися деескалації конфлікту.

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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що наступ в Україні йде з двох сторін і закликав до деєскалації конфлікту. Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, під час спільної пресконференції лідерів африканських країн та Президента Володимира Зеленського у столиці України.

"Запуск ракет сьогодні, на наш погляд, не наголошує на нас і не завадив нам продовжувати закликати до деескалації. Саме цей тип подій, які ми бачили сьогодні, свідками яких ви були, змушує нас закликати до деескалації, і є наступи з обох сторін, які мають бути деескальовані", — сказав лідер Південно-Африканської Республіки.

Сиріл Рамафоса також заявив, що має намір 17 червня зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Спікер президента ПАР, який побував у укритті, заперечує обстріл Києва

Нагадаємо, що надзвичайна миротворча місія представників семи африканських країн в Україні та Росії розпочалася у четвер. Вона була ініційована президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Члени місії прибули до України транзитом через Польщу.

16 червня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Києва та області під час візиту до столиці України делегації африканських лідерів. Однак представник президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Вінсент Магвенья поставив під сумнів факт ворожої атаки.

"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма Африканської мирної місії виконується за планом", — написав Магвенья в соцмережах.

15 червня у польському аеропорту Варшава-Окейці було затримано літака, на борту якого перебували співробітники служби безпеки президента ПАР Сиріла Рамафоси через зброю на борту.

Нагадаємо, що надзвичайна миротворча місія представників семи африканських країн в Україні та Росії розпочалася у четвер. Вона була ініційована президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Члени місії прибули до України транзитом через Польщу.

15 червня, у ЗМІ публікували зміст документа із мирними пропозиціями африканських країн. Окрім припинення вогню, делегація наголошує на необхідності проведення переговорів між Кремлем та Заходом.