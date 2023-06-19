Зайшли з тилу, і 10 людей немає: бійці ССО показали кадри ліквідації ЗС РФ на півдні (відео)

Вдалу атаку провели на Південному напрямі. Українським спецназівцям вдалося обійти ворожі позиції та ліквідувати зі стрілецької зброї загарбників, які засіли в окопах.

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Бійці Сил спеціальних операцій України зайшли з тилу в окопи супротивника та ліквідували 10 російських окупантів. Про це повідомив у Telegram 19 червня пресцентр служби.

Вдалу атаку провели на Південному напрямі. На кадрах видно, як українські військові обходять ворожі позиції та ліквідують за допомогою стрілецької зброї кількох загарбників в окопах.

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"На Півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала супротивника зненацька", — прокоментували відео військові.

У підписі до відео сказано, що операцію здійснили бійці 73 морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого.

Оговтавшись від несподіванки, частина ЗС РФ намагалися чинити опір, але спроби були марними, підсумували бійці ССО.

Нагадаємо, що раніше спецназівці ССО врятували п'ятьох військових РФ у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС. Влаштований Росією теракт відрізав десятки окупантів на затоплених позиціях.

Фокус також писав, як бійці ССО ударними дронами відбили два штурми ЗС РФ на півдні. Ефективну роботу з ліквідації ворога показали оператори FPV-дронів, які знищували росіян в укриттях.