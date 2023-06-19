Підрив колаборанта: в ФСБ заявили про "спробу теракту" у Бердянську (відео)

За версією силовиків, жінка на ім'я Олександра допомагала спецслужбам України. Вона мала передати компоненти вибухівки, а виконавець — зібрати саморобну бомбу.

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Російські правоохоронці "запобігли" терактам проти окупаційної "влади" Запорізької області. Про це повідомив пресцентр ФСБ Росії у коментарі російським ЗМІ.

За даними силовиків, теракти нібито готували агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

ФСБ Росії прозвітувала про проведення "оперативної гри", в процесі якої припинила серію диверсійно-терористичних актів щодо окупаційної влади та російських правоохоронців.

Затримано жінку на ім'я Олександра, яка, за версією ФСБ, допомагала українським спецслужбам. Проти неї відкрили кримінальні справи за статтями про теракт, незаконне придбання і збут вибухових речовин та пристроїв.

"Встановлено співробітника української спецслужби, який керував діяльністю завербованих ним посібників з числа жителів Запорізької області. Було вилучено засоби підготовки до скоєння злочинів, а також виявлено канали агентурного зв'язку", — зазначили у ФСБ.

Затримані "агенти", як розповіли правоохоронці, планували підірвати автомобіль одного зі співробітників так званої адміністрації Бердянська.

"Олександра мала передати компоненти вибухового пристрою "таємним" способом. А чоловік повинен був зібрати саморобну бомбу за отриманими від куратора інструкціями", — навели у ФСБ деталі операції.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони 12 червня заявило про підготовку росіянами провокації у тимчасово окупованому Армянську. Окупанти можуть зробити штучну техногенну катастрофу на заводі "Кримський титан".

А 6 червня ФСБ звинувачувало ГУР Міноборони у підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби" в Росії. Для цього нібито було створено підрозділ із легкомоторною авіацією з метою проведення атак на енергоінфраструктуру.