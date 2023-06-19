Менше футуризму: Південна Корея презентувала дизайн майбутнього танка К3 (відео)

Концепт майбутньої машини, покликаної замінити основний бойовий танк К2, передбачає розміщення екіпажу в броньованій капсулі, а також встановлення нової гармати калібру 130-мм.

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Південнокорейські інженери продемонстрували концептуальне зображення зовнішнього вигляду танка нового покоління К3 від Hyundai Rotem. Концепт майбутньої машини з'явився у 2020 році та, ймовірно, покликаний замінити південнокорейський ОБТ К2 до 2030 року. Про це 19 червня написали оглядачі Defence Express.

Автори публікації зазначили, що зовнішній вигляд має певну футуристичність, однак нові кадри К3 вирізняються більш прагматичним підходом. Незважаючи на новий дизайн танк зберігає одну з головних особливостей — розміщення екіпажу з трьох осіб у броньованій капсулі та безлюдна башта.

Ще одним нововведенням є головна зброя танка, яка матиме калібр 130 мм. Оглядачі пишуть, що такий вибір калібру натякає на співпрацю з компанією Rheinmetall, яка активно просуває такий калібр — зокрема гармату Rh130/L51, якою оснащений зразок німецького ОБТ Panther KF51.

Вибір такої зброї зумовлений конструктивними особливостями. Так передбачається, що нова гармата матиме меншу довжину, але більший робочий тиск — 880 МПа замість 700, які мають 120 мм гармати. Це, зі свого боку, має збільшити бронепробиття зброї на 50%.

Новий концепт може зберегти високотехнологічні рішення, що передбачають підвищену непомітність машини на полі бою. Крім низького силуету танка, всі протитанкові та інші системи озброєння повинні бути інтегровані всередині башти, а корпус танка буде оснащений модульною системою захисту зі сталі, кераміки та композитних матеріалів.

Попередній зразок танка К3

Також було зазначено, що порівняно з ранніми версіями концепту, зразок отримав центральне розміщення башти (а не зміщене до корми) і не такі згладжені форми.

Тим часом залишається незрозумілим багато деталей конструкції. Наприклад, на новому зображенні не видно щоглу РЛС, невідоме розташування боєукладки, і поки що незрозуміло, чи буде К3 оснащено пусковою протитанковою ракетною установкою або дронами-камікадзе.

Щодо ходової частини, то найімовірніше К3 буде створений на базі свого попередника К2, отже, двигун і трансмісію буде розміщено традиційно, додали оглядачі. Також повідомляється, що вага машини становитиме 55 тонн, що для сучасного танка є звичайним показником.

Загалом, підкреслили автори матеріалу, перший реальний зразок К3 з'явиться ще нескоро. Ба більше, в концепцію можливо внесуть зміни військові після перших тестових випробувань, а саме — під питанням головна особливість майбутнього танка — розміщення екіпажу в бронекапсулі.

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