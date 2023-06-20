"Це символічно": Резніков розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16

За словами глави Міноборони, українська армія може отримати багатоцільові винищувачі від союзників не раніше ніж Новий рік.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив терміни доставки бойових літаків F-16 до України. Про це він розповів в інтерв'ю "Настоящее время".

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі – ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу на користь дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", — розповів глава Міноборони.

За його словами, у листі Санта Клаусу він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Рєзніков, було б логічно, аби хоч до Нового року "перший F-16 злетів".

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що Данія та Нідерланди навчатимуть льотчиків ЗСУ на F-16. Надалі до коаліції приєднаються й інші країни. Програма підготовки українських льотчиків буде готова до липня 2023 року.

Крім того, 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 червня заявив, що в країнах НАТО українські льотчики розпочали навчання на винищувачах F-16. Проте речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат спростував слова Столтенберга.