Контррозвідники СБУ під час наступу знищили понад 20 одиниць техніки РФ (відео)

Бійці СБУ лише за сім днів ліквідували один танк, дві БМП, дві МТЛБ та один броньовик, а також дві САУ й три одиниці автомобільної техніки.

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Військові контррозвідники Служби безпеки України менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю техніки російських військ. На YouTube 21 червня опубліковано відео роботи бійців.

Представникам відомства, які беруть участь у наступі разом із бійцями Збройних сил України, вдалося ліквідувати значну кількість особового складу ворога та бойових машин. Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:

11 танків

2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик

2 САУ

3 одиниці автомобільної техніки

Бійці Служби безпеки України пообіцяли й надалі знищувати російських загарбників, які вирішили окупувати українську землю. З їхніх слів, це відбуватиметься до повної перемоги.

Бійці СБУ у боях із росіянами

Військові контррозвідники СБУ беруть активну участь у боротьбі з окупантами. Разом із ЗСУ знищили понад 90 одиниць техніки РФ. Комплекс "Тор-2М" хотів збити український дрон-камікадзе, але завдяки майстерності оператора вийшло навпаки. Контррозвідники знищили кілька ворожих танків та БМП, а також станцію РЕБ.

Також спецпризначенці СБУ знищили станцію росіян "Муром-М", а заразом і 4 БМП з екіпажем. Російські окупанти розмістили станцію спостереження на лінії зіткнення, але її виявила аеророзвідка СБУ і відпрацювала по ній з дрона. Комплекс радіоелектронної розвідки загарбники вирішили розташувати поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових. Також наші воїни "відмінусували" ще 4 ворожі БМП-2, 2 МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.

Наприкінці травня бійці СБУ "вимкнули" 3 комплекси спостереження російських військ. Російські окупанти використовували комплекси спостереження для цілодобового відстежування переміщення Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, 21 червня артилеристи 406-ої бригади знищили танк РФ. Вони за допомогою пікапа Ford привезли гармату та ліквідували ворожу техніку.