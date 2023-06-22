У РФ законодавчо хочуть виправдати депортацію дітей із України, — британська розвідка

За словами аналітиків, інформаційна кампанія Кремля спрямована на те, щоб продовжувати говорити про ставлення Києва до неповнолітніх на Донбасі у 2014 році та звинувачувати у всьому, що сталося, український уряд.

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У Кремлі вигадали нову ІПСО, яку використовуватимуть за допомогою Державної думи. Пов'язано це із незаконною депортацією дітей. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 22 червня.

За словами аналітиків, інформаційна операція спрямована на те, щоб виправдати дії президента РФ Володимира Путіна, а саме викрадення українських дітей у батьків.

20 червня депутати Держдуми проголосували за створення парламентського комітету з розслідування передбачуваних злочинів, нібито скоєних українським урядом на Донбасі у 2014 році, коли і почалася російська агресія. Насамперед росіяни планують розслідувати те, як ставилися до неповнолітніх громадян.

У британській розвідці додали, що це була реакція на те, що світ засуджує депортацію Росією дітей із окупованої частини України. Це ще одна "інформаційна операція" Кремля, яка поступово перетворює законодавство країни на зброю, яка має заплутати всіх і нібито очистити російську репутацію.

"Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки передбачувана депортація дітей лягла в основу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента Путіна, виданого у березні 2023 року", — йдеться у повідомленні.

У РФ продовжують виправдовувати викрадення українських дітей Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 5 травня в ОБСЄ повідомлялося, що депортація Росією українських дітей може бути воєнним злочином. На думку експертів, насильницьке переміщення українських дітей також може бути геноцидом.