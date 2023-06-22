Як повпливає удар по Чонгарському мосту на логістику окупантів (карта)

Чонгарський міст найкраще підходив для постачання військ з Криму у Мелітополь. Тепер окупантам доведеться робити крюк й обʼїжджати по не найкращих дорогах.

Related video

Вранці 22 червня стало відомо, що обидва Чонгарські мости на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом зазнали ракетного удару. У виданні Defense Express описали, як тепер зміниться логістика окупантів.

Крим зʼєднується з материковою частиною України декількома дорогами. Одна з основних й найкращих — Чонгарські мости. Там побудовано одразу два шляхопроводи — один основний, а другий вивели з експлуатації й він резервний. Пошкоджень зазнали обидва мости.

У виданні зазначають, що пошкодження отримали опори мосту, однак оцінити пошкодження за обмеженими світлинами майже неможливо. Разом з тим окупанти вже опублікували нібито залишки від ракети Storm Shadow на місці "прильоту". Якщо удар дійсно наносився крилатою ракетою, то її бойова частина складає 450 кг. Для знищення моста вона має дві частини — кумулятивну, яка пробиває перешкоду, а також основну осколково-фугасну.

Пошкоджені мости на Чонгарі

Траса Е105, яка проходить з Криму до Мелітополя є найкоротшим шляхом між двома пунктами. Об'їзною дорогою у Мелітополь можна буде тепер потрапити через Армянськ по трасі Е97 та М-14. Проте самі окупанти визнають, що пропускна здатність значно гірша за Чонгарські мости, до того ж об'їзд буде довшим на 150 км. А через гіршу логістику, окупантам буде складніше постачати озброєння своїм військам в захопленому Мелітополі. На світлині нижче можна побачити, як з окупованого Джанкоя можна буде доїхати в Мелітополь:

червоним позначено шлях через Чонгарські мости;

сірим позначено варіант Google Maps, який знайшов ґрунтову дорогу через о. Сиваш;

фіолетовий, зелений та золотистий — об'їзні шляхи через Армянськ.

варіанти шляху з Джанкою в Мелітополь

У пропагандистському телеграм-каналі "Воєнний Осведомитель" пишуть, що ЗСУ можуть добитись серйозних проблем у логістиці окупантів. Такий самий сценарій був з Антонівським мостом через Херсон, що призвело до відступу окупантів з українського обласного центру. Якщо Україна зможе зробити так, що окупанти не зможуть користуватись Чонгарськими мостами, то це буде стратегічною загрозою, вважають пропагандисти.

Нагадаємо, 22 червня в мережі показали кадри пошкодженого Чонгарського моста в окупованому Криму. Глава окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо погрожує Україні ударами у відповідь в Миколаївській та Одеській областях.