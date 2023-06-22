Окупанти після скарг росіян на мародерство перевіряють "кадирiвців": створено комісію

За інформацією українського підпілля, коли на грабіж з боку військ Рамзана Кадирова скаржилися українці з окупованих територій — це ігнорувалося. Після звернень росіян "влада" зайнялася цим питанням.

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Російські окупанти розпочали масову перевірку військ глави Чечні Рамзана Кадирова. Причиною стали випадки мародерства, які значно почастішали. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 22 червня.

За інформацією українського підпілля, росіяни вже створили на тимчасово окупованих територіях і на кордоні з Україною спеціальну комісію, завдання якої перевіряти й уникати масових випадків мародерства з боку "кадирівців".

"Комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Вона проводить розбір справ, пов'язаних із мародерством з боку підрозділів "Ахмат", які тероризують населення на тимчасово окупованих територіях і в Бєлгородській області", — ідеться в повідомленні.

Окремої уваги вартий той факт, що перевірка почалася тільки після того, як на це почали скаржитися громадяни Російської Федерації. Усі заяви жителів тимчасово окупованих територій України ігнорувалися місцевою "владою".

У ЦНС додали, що це ще раз демонструє те, як росіяни ставляться до громадян, які, на їхню думку, бажали бути частиною Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що "кадирівці" в Бєлгородській області відмовилися бути "на нулі" і засіли на другій лінії. Чеченські бійці пропустили попереду себе прикордонників РФ і зайняли позиції позаду них разом із російськими строковиками. Солдати бояться, що до них може "прилетіти" від ЗСУ.