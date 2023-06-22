"Практично єдина": у Зеленського пояснили, чому дорога через Чонгар така важлива (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, українські захисники "вгризлися в оборону безпосередньо". Паралельно з цим активізуються удари по тиловому забезпеченню росіян, зокрема розрив транспортного сполучення.

Related video

Дорога через Чонгар є єдиною, яка дає змогу постачати російські війська не тільки в Запорізькій і Херсонській областях, а й далі — в Донецькій і Луганській. Тому пошкодження Чонгарського мосту має велике значення з оперативно-військової точки зору. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі 24 каналу в четвер, 22 червня.

"Вона взагалі є практично єдиною, яка дає змогу постачати ту чи іншу техніку для того, щоб підтримувати певний рівень забезпечення російських окупаційних угруповань як таких не тільки в Запорізькій та Херсонській областях, а й безумовно до Луганська та Донецька це все йде", — сказав чиновник.

Він також зазначив, що з оперативно-військового погляду сьогодні важливо виконувати три речі.

"Перше — це знищувати транспортні магістралі. У цьому випадку ми говоримо про конкретні мости з Криму. Друга складова — це знищувати транспортні вузли, які знаходяться на окупованій території — мається на увазі на континентальній Україні. І третя складова — знищувати оперативні і тактично-оперативні склади, які знаходяться вздовж цієї магістралі забезпечення як такої. Магістралі, я маю на увазі загалом усі транспортні можливості, які Росія використовує, щоб постачати додатковий ресурс своїм угрупованням окупаційним", — пояснив Подоляк.

Крім того, радник глави ОП розповів, що наразі відбувається на фронті.

"Тобто сценарно це має такий вигляд: тривають формувальні операції на різних напрямках, тривають тестувальні операції на різних напрямках, йде невелике просування вперед. Уже наші хлопці вгризлися в оборону безпосередньо, паралельно з цим іде збільшення інтенсивності вогню по тиловому забезпеченню, зокрема розрив транспортного забезпечення російських окупаційних угруповань", — уточнив чиновник.

Нагадаємо, раніше 22 червня прессекретарка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що дії українських захисників націлені на те, щоб зруйнувати логістичні маршрути окупантів, а не на те, щоб зруйнувати інфраструктуру.

Цього ж дня народний депутат Юрій Мисягін опублікував нові кадри удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Кримський півострів і Херсонську область. На відео, знятому камерою спостереження з боку материкової частини України, а саме на КПП, можна побачити, як ракета пролітає в бік мосту, після чого відбувається гучний вибух.