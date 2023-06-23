Тримають людей у таборах: окупанти незаконно депортували до РФ ще 600 українців, — ЦНС

Українців розподіляють у спеціальні табори, які розташовані на окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Російські окупанти депортували ще приблизно 600 українців з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 23 червня.

За інформацією українського підпілля, починаючи з кінця травня по перші тижні червня росіяни розпочали новий етап незаконної депортації. З тимчасово окупованих українських територій до Ростовської області Російської Федерації вивезли щонайменше 600 громадян.

Йдеться про громадян із таких населених пунктів, як Дебальцеве, Докучаєвськ (Донецька область), а також Старобільськ (Луганська область). Саме там російські окупанти розташували табори розподілу, де людей утримують перед тим, як відправити до Російської Федерації.

"Надалі окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому "міністерству транспорту", яке повинно виділити автобуси. Водночас "міністерство охорони здоров’я" має забезпечити медичний супровід. І останнє, "головне управління МНЗ РФ" здійснює безпосереднє перевезення та супроводження наших громадян", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного опору зазначили, що всі співробітники вище перерахованих структур відомі і настане момент, коли вони понесуть справедливе і жорстоке покарання за злочини проти людства.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося про те, що понад 2 тисячі українських дітей примусово депортували до Білорусі. За словами політика Павла Латушка, наразі відомо про чотири місця перебування вивезених з України дітей, а Олександр Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.