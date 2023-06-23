Міць, швидкість і комфорт: Ізраїль представив БТР нового покоління Namer 1500 (відео)

Машина має дивовижну потужність у 1500 к.с. При цьому БТР оснащений динамічним захистом Trophy APS, через що новий Namer фактично входить до низки найбільш важкоброньованих машин такого класу в усьому світі.

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Міністерство оборони Ізраїлю заявило про поповнення в сімействі бронетранспортерів Namer. БТР нового покоління — Namer 1500 — найсучасніша машина, яка нещодавно надійшла на озброєння Армії оборони Ізраїлю. Про можливості ізраїльських бронемашин йдеться в матеріалі видання Army Recognition від 23 червня.

"Namer 1500 — результат великої роботи Управління танків і БТР Міністерства оборони Ізраїлю", — пишуть оглядачі.

Потужність двигуна

Насамперед було відзначено дивовижну потужність бронемашини — 1500 к.с. Це істотне збільшення потужності, оскільки попередники мали силові установки в 1200 к.с. Така потужність дає змогу БТР ефективно долати різні ділянки місцевості та швидко реагувати на загострення ситуації в бойових умовах.

Інтерфейс

Крім дивовижної потужності, однією з найяскравіших особливостей Namer 1500 є його передова технологія сенсорного екрана. Машина пропонує значне технологічне оновлення, покликане поліпшити інтерфейс оператора, забезпечивши більш ефективне і дієве управління машиною в найскладніших умовах.

Озброєння

На даху машини встановлено дистанційно керовану збройову станцію. Вона озброєна потужним 12,7-мм великокаліберним кулеметом, що дає змогу використовувати значну вогневу міць у бойових сценаріях.

Бронювання

Захисні характеристики Namer 1500 є однією з його відмітних особливостей. Завдяки посиленій конструкції броні, що перевершує навіть сильно укріплені танки Merkava IV, Namer 1500 входить до переліку найбільш важкоброньованих машин у всьому світі. Це стратегічне удосконалення забезпечує максимальну безпеку особового складу на сучасних полях битв.

Ізраїльський БТР укріплений системою активного захисту Trophy APS, яка розроблена компаніями Rafael Advanced Defense Systems і Israel Aircraft Industries' Elta Group. Стверджується, що такий захист протистоїть загрозам протитанкових керованих ракет (ПТКР), а також гранатометів (РПГ).

Загалом Міноборони Ізраїлю вважає, що це нове поповнення в сімействі БТР Namer значно підвищить оперативну ефективність ЦАХАЛ і забезпечить чудовий захист його особового складу.

Нагадаємо, Ізраїль представив інноваційний ударний дрон SpyX на авіасалоні Paris Air Show 2023. Це невеликий одноразовий безпілотник, який здатний розганятися до 150 км/год і нести боєголовку вагою 2,5 кг. При цьому похибка завданих ударів становить менше ніж 1 м.