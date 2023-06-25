"Цій шайці недовго існувати": у Зеленського відреагували на невдалий заколот Пригожина

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Путін поступово втрачає владу, а події, що відбулися напередодні в РФ, незабаром знову повторяться, тому Києву нема з ким там розмовляти.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що події на території Російської Федерації ще раз доводять правильність рішення не вести переговори з Кремлем. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 25 червня.

За його словами, Російська Федерація знову продемонструвала, що не готова починати дипломатичне врегулювання війни. Невдалий військовий заколот ПВК "Вагнер" та їхнього очільника Євгена Пригожина є тому доказом. Київ не бачить жодного сенсу вести переговори з Москвою, адже Володимир Путін уже втрачає поступово владу.

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", — ідеться в повідомленні.

У Російській Федерації склалася хитка ситуація, яку контролювати практично неможливо, а це означає те, що влада Кремля, яка "тримається за інерцією і на чесному слові", незабаром може остаточно впасти.

"Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", — додав Михайло Подоляк, натякаючи на продовження заворушень.

Нагадаємо, 25 червня секретар РНБО Олексій Данілов назвав плюси для України від заколоту Пригожина. За його словами, Путіну для порятунку необхідно провести очищення в силовому блоці, усунути групу "Вагнера", запровадити воєнний стан у Росії та застосувати масові репресії.