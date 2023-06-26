Загроза нового теракту ЗС РФ: що робити в разі ядерного вибуху (інфографіка)

У разі ядерної катастрофи фахівці закликають у жодному разі не дивитися в бік спалаху. Одразу після закінчення вибухової хвилі варто знайти найближче укриття.

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Російська Федерація вдається до шантажу ядерною зброєю і "брудною бомбою" щоб змусити Україну піти на поступки, а її союзників — послабити підтримку Києва. У зв'язку з цим, експерти підготували інструкції на випадок ядерної катастрофи, повідомляє dovidka.info.

Що робити, якщо ядерний вибух застав на вулиці

у жодному разі не дивитися в бік спалаху, інакше можна отримати опік очей;

лягти на землю, бажано знайти найближче заглиблення або виступ, щоб сховатися від ударної хвилі та уламків;

закрити всі частини тіла: лягти ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкласти відкриті частини рук під себе;

за можливості, прикрити вуха навушниками;

рот і ніс потрібно прикрити маскою або тканиною;

після вибухової хвилі важливо якомога швидше дістатися до сховища.

Переміщатися в укриття потрібно перпендикулярно до напрямку вітру або проти вітру. Якщо у хвилинній доступності немає спеціально облаштованого укриття, краще сховатися в підвалі, або в центрі бетонної будівлі з невеликою кількістю вікон і дверей.

Зони будівлі, де безпечно сховатися в разі ядерної катастрофи

Перед тим, як зайти до сховища, потрібно зняти верхній шар одягу, намагаючись при цьому не контактувати з ним голими ділянками шкіри. Опинившись усередині, необхідно перевірити герметичність приміщення, закрити всі щілини.

Якщо від влади не надходить інструкцій щодо переміщення або евакуації, то в укритті рекомендують залишатися протягом 24 годин;

Що робити, якщо ядерний вибух застав у дорозі

зупинити машину на безпечній частині дороги;

закрити всі отвори в транспорті;

закрити голову руками, опустивши лікті на коліна;

прикрити вуха, рот і ніс;

після вибуху постаратися швидко знайти укриття;

Що робити, якщо ядерний вибух застав у приміщенні

Переконатися, що повітря не потрапляє всередину, вимкнути кондиціонер і обігрівач, переміститися в кімнату без вікон;

Не виходити назовні протягом 24 годин, якщо влада не надасть інших інструкцій;

Не вживати в їжу і не контактувати з предметами, які можуть бути забруднені радіацією;

Не випускати домашніх тварин назовні;

Уникати водопровідної води до оповіщення про її нешкідливість.

Нагадаємо, що 22 червня, після попередження Володимира Зеленського про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС, в аптеках Києва масово почали скуповувати йодид калію, який може допомогти пережити радіаційну небезпеку.

Доктор Євген Комаровський 23 червня прокоментував ситуацію із застосуванням йодиду калію під час загрози ядерного зараження і закликав не споживати засоби захисту від радіації без попередніх вказівок влади.

Ми також повідомляли, що 22 червня американські сенатори заявили, що якщо РФ застосує ядерну зброю, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ, то опиниться у війні проти НАТО. У Сенат також було внесено відповідну резолюцію.