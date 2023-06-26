Зміцнення НАТО: Німеччина хоче на постійній основі розмістити в Литві 4000 своїх солдатів

Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що ФРН готова постійно розміщувати в Литві потужну бригаду.

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Міністр оборони Німеччини Борис Людвіг Пісторіус повідомив про те, що планують відправити додатково близько 4000 солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації в Литву для зміцнення східного флангу НАТО, пише Bild.

"Німеччина готова постійно розміщувати в Литві потужну бригаду", — заявив міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до столиці Литви Вільнюса.

Він також додав, що це є "великим викликом" і "не питанням кількох місяців". Водночас він не уточнив, коли саме німецька бригада буде дислокована в Литві.

Обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення військовослужбовців та навчальних приміщень.

Поки що Бундесвер розмістив у Литві на постійній основі тільки так званий штаб бригади.

Раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що його країна веде роботу зі збільшення чисельності військових німецької бригади, дислокованої в Литві.

Ще в червні 2022 року федеральний уряд заявив, що у нього є бойова бригада, готова захистити Литву в разі нападу. Але поки незрозуміло, чи мають солдати бундесверу постійно перебувати в Литві.

Відомо, що після бунту в Росії ПВК "Вагнер", Науседа зажадав зміцнити східний фланг НАТО. "Ми маємо справу з великою державою, ядерною державою, і будь-які внутрішні заворушення мають неминучі наслідки для безпеки навколишніх держав", — сказав президент Литви.

25 червня Фокус писав про те, що НАТО контактувало з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу через ядерні ризики. Міноборони Росії отримало дзвінок з НАТО після початку військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Раніше, 5 червня, повідомлялося про те, що Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Києву. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна готує для України новий пакет військової допомоги, який включає в себе мільйони одиниць боєприпасів.