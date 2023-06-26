ТЦК зобов'язав киян з'явитися до військкомату протягом 10 днів: юрист розповів, чи законно це

Згідно з наказом, потрібно з'явитися у військкомат усім призовним особам, які не отримали персональних повісток, протягом 10 днів із моменту опублікування документа, тобто до 29 червня 2023 року.

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У Києві оголошено загальну мобілізацію: Оболонський районний територіальний центр комплектування та соцпідтримки (РТЦК) видав наказ, який вимагає з'явитися протягом 10 днів і попереджає про можливі наслідки в разі ігнорування. Відповідний документ опублікувала пресслужба Оболонського РТЦК.

Наказ був також розвішаний біля під'їздів, що викликало запитання у місцевих жителів. Однак у столичному ТЦК поки не дали пояснень і закрили коментарі до публікацій.

Журналісти "ТСН" звернулися до адвокатки Марини Бекало з питанням про законність такого наказу. Вона роз'яснила, які обов'язки накладаються на призовних осіб та які наслідки можуть бути при його ігноруванні.

Зміст наказу

Начальник Оболонського районного ТЦК і СП, полковник Олексій Привала, зазначає, що наказ було видано у зв'язку з продовженням воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

"Усі призовні особи, які проживають на території Оболонського району міста Києва та мають мобілізаційні розпорядження або при отриманні персональних повісток, мають з'явитися у строки та за адресами, що зазначені в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах", — зазначають у центрі комплектування.

Крім того, у наказі вимагається з'явитися у військкомат усім призовним особам, які не отримали персональних повісток, протягом 10 днів із моменту опублікування документа, тобто до 29 червня 2023 року.

Документ також вимагає з'явитися в Оболонський РТЦК усім призовним особам, які перебувають на обліку в інших центрах комплектування і тимчасово перебувають на території району з будь-яких причин.

Загроза кримінальної відповідальності

Наприкінці наказу зазначається, що ухилення від явки тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. Вказується стаття 336 Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

"У разі нез'явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин, вас буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством і передано для розшуку, затримання та доставлення до ТЦК та СП органами Національної поліції", — попереджає полковник Олексій Привала.

Адвокатка Марина Бекало заявляє, що наказ начальника Оболонського територіального центру комплектування, який стосується оповіщення про виклик призовних осіб до центру, не відповідає порядку, встановленому чинним законодавством, і не зобов'язує з'явитися до центру комплектування за таким наказом.

Вона пояснює, що стаття 22 закону про мобілізацію вимагає, щоб громадяни з'явилися до ТЦК і СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

"Тобто громадянин має з'явитися до ТЦК і СП у разі отримання ним документа про виклик, а не прочитати оголошення на паркані або в під'їзді свого будинку", — підкреслює Марина Бекало.

Постановою Кабінету Міністрів №1478 затверджено форму повісток, яка передбачає отримання повістки з особистим підписом особи, що підтверджує отримання документа.

"Така повістка є документом про виклик, який зобов'язує з'явитися в ТЦК і СП за умови дотримання правильного оформлення та порядку вручення", — пояснює адвокат.

Постановою також установлено порядок вручення повісток військовозобов'язаним: вручення повісток має здійснюватися з особистим підписом за місцем проживання (пункт 32 постанови).

Бекало також додає, що повідомлення про виклик може бути здійснено через роботодавця, який бере на себе обов'язок повідомити свого співробітника. Роботодавець повинен видати відповідний наказ на підприємстві (установі або організації), вручити працівникові повістку про виклик до ТЦК і СП, забезпечити його явку і повідомити центр комплектування про здійснення цих заходів (пункт 47 постанови).

"Інше положення про вручення повісток, зокрема через розміщення оголошення в громадських місцях, не передбачено законодавством. Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов'язаних і не несе юридичних наслідків для військовозобов'язаних, якщо вони не з'являються до ТЦК та РП", — наголошує Марина Бекало.

Нагадаємо, 19 червня начальник Коломийської РВА Любомир Глушко повідомив, що в Івано-Франківській області чоловікам призовного віку припинять надавати медичну допомогу до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектації.

22 червня В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що на Прикарпатті не було заборон на госпіталізацію без згоди Територіального центру комплектування (ТЦК).