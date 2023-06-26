Фінансові махінації: у Росії допитали заступника Шойгу, — соцмережі

За даними російських журналістів, слідчі дії проводять у зв'язку з "новими вказівками про фінансові махінації" під час реалізації основного проєкту міністра оборони РФ Сергія Шойгу — Національного центру управління обороною держави "Центр 2014".

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Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії провели допит заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова. Про це 26 червня повідомляє російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на свої джерела у ФСБ.

За інформацією джерела, допит відбувся у зв'язку з "новими вказівками про фінансові махінації" під час будівництва головного проєкту міністра оборони РФ Сергія Шойгу — Національного центру управління обороною держави (НЦУОД) "Центр 2014".

Наразі розглядається питання про можливий арешт Цалікова.

Що відомо про Руслана Цалікова

З 24 грудня 2015 року Руслан Цаліков обіймає посаду першого заступника міністра оборони Російської Федерації. 29 січня 2016 року йому було вручено почесний персоніфікований знак — особистий штандарт.

Сім'я Цалікова володіє майном вартістю 4,3 мільярда рублів. Сам Руслан Цаліков володіє земельною ділянкою з будинком у селі Роздори на Рубльовці, оціненим у 3,5 мільярди рублів.

Діти Цалікова, не маючи легального доходу, також володіють нерухомістю:

Дочки Єлизавета і Юлія володіють нерухомістю в Москві, розташованою в бізнес-центрі й оціненою в 132 мільйони рублів. Крім того, у них є кілька офісів вартістю 85 мільйонів рублів.

Сини Даніель і Заур 2021 року придбали дві ділянки в Московській області, кожну з яких оцінюють у 260 мільйонів рублів. Вони також володіють офісами в Москві, вартість кожного з яких становить 400 мільйонів рублів.

Цаліков має понад 15 різних орденів і медалей, зокрема є володарем Ордена "За заслуги перед Вітчизною" всіх можливих ступенів.

Нагадаємо, 26 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу здійснив свій перший офіційний візит після спроби військового заколоту, організованого Євгеном Пригожиним. Він відвідав передовий пункт управління Західного угруповання військ.

Нагадаємо також, що за інформацією ЗМІ, в Міноборони Росії надійшов телефонний дзвінок від представників НАТО після початку військового заколоту. Журналісти повідомляють, що під час дзвінка представники Альянсу спілкувалися з міністром оборони Сергієм Шойгу.