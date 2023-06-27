Зусилля Польщі спрямовані на те, щоб запобігти катастрофі на ЗАЕС, — Моравецький

За словами польського прем'єра, зараз вибудовується міжнародна коаліція, яка змогла б стримати небезпечну діяльність Російської Федерації в Запорізькій області.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що його країна робить усе можливе для того, щоб уникнути ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Polskie Radio 27 червня.

За його словами, Російська Федерація продовжує ядерний шантаж усього європейського континенту і завдання уряду Польщі, на чолі з президентом Анджеєм Дудою, утримати Кремль від провокацій на Запорізькій атомній електростанції.

"Ми разом з президентом Анджеєм Дудою робимо все, щоб збудувати міжнародну коаліцію, аби здійснювати, наскільки це можливо, відповідні пропозиції, дії й тиск на Російську Федерацію, щоб вона утримувалася від будь-якої небезпечної діяльності, пов’язаної з цією АЕС", — йдеться в повідомленні.

На цю тему Варшава також говорила з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими світовими лідерами. Вони зійшлися на думці, що підрив ЗАЕС може загрожувати не тільки Україні, а й іншим країнам, що розташовані неподалік, адже радіація поширюватиметься з величезною швидкістю.

Також у всьому цьому важливими є дії МАГАТЕ, наголосив Матеуш Моравецький, адже вони співпрацюють із росіянами на станції та мають більше розуміння про те, що відбувається на АЕС.

Також у цій справі велике значення має міжнародний тиск, зокрема, з боку ООН, підсумували в Польщі.

Нагадаємо, 27 червня Фокус повідомляв, що в разі підриву Запорізької АЕС радіація може поширитися містами РФ. Вітер дме в напрямку великих окупованих міст України, після чого практично відразу доходить до російського Ростова-на-Дону.