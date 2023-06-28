Додали дистанційне керування: у РФ модернізували зенітку ЗУ-23-2 (фото)

Експерти зазначили, що подібні системи могли б знайти своє місце і в строю українських військ, щоб більш ефективно знищувати повітряні цілі та живу силу противника.

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Російська оборонка ще у 2013 році вирішила модернізувати стару зенітну установку ЗУ-23, але в серійне виробництво вона так і не пішла. А влітку 2023 року стало відомо, що ЗУ-23-2 отримала чергову "реінкарнацію" — установка отримала дистанційне керування (ДК) і блок оптико-електронної апаратури (ОЕЛС). Про це пишуть оглядачі Defence Express.

Перша модернізація

Проєкт ЗУ-23/30М1-3 і його варіант ЗУ-23/30М1-4 були розроблені Подільським електромеханічним заводом "ПЭМЗ Спецмаш". Конструктори вирішили створити нову версію зенітної системи ЗУ-23, яка могла б виконувати бойові завдання в сучасних умовах.

Пускова установка ПЗРК на ЗУ-23/30М1-3

Пульт оператора ЗУ-23/30М1-3

І хоча основним знаряддям установки була все та ж автоматична гармата 2А14 калібру 23 мм, зенітка отримала електричні приводи системи наведення, кріплення для монтажу двох ПЗРК "Игла". Також установку оснастили оптико-електронним блоком з тепловізійним каналом і лазерним наведенням.

Варіант 2023 року

Презентацію модернізованої ЗУ-23-2 з блоком ОЕЛС для виявлення повітряних цілей було представлено 26 червня губернатору Тульської області Олексію Дюміну на форумі "Інженери майбутнього". Оглядачі пишуть, що детальні характеристики нової системи російські інженери не розкривають. Зокрема, без відповіді поки що залишаються головні питання — на якій дистанції ОЕЛС забезпечує виявлення і супровід цілей, на якій дистанції можливе дистанційне керування, якщо воно взагалі існує, і як відбувається живлення ЗУ-23-2 в режимі дистанційного керування.

Презентація ЗУ-23-2

Інтерес для ЗСУ

Автори публікації вважають, що подібні розробки не завадили б і українським захисникам, які потребують засобів ураження повітряних цілей. Наприклад, турелі з ДК під кулеметами вже успішно застосовуються нашими бійцями.

"Цілком можливо, що розробка подібної конфігурації, тобто щось на кшалт ЗУ-23-2 із блоком дистанційного керування, могла б знайти своє місце і в строю ЗСУ, для боротьби проти повітряних цілей чи живої сили ворога", — зазначили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ у червні вперше застосували так званий танк-камікадзе проти українських бійців. І хоча перший досвід був невдалим, противник може продовжити таку практику, застосувавши стару техніку з дистанційним управлінням.