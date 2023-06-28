"Усе рухнуло": польський фотограф став свідком ракетної атаки по Краматорську

Польський фотограф повідомив, що російська ракета влучила в найпопулярніший ресторан міста, де зустрічалися волонтери та місцеві жителі. Він зазначив, що люди в Краматорську часто ігнорують сигнали повітряної тривоги.

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Польський фотограф Войцех Гжендинські, який проживає в Україні, став свідком російського ракетного удару по Краматорську. Він розповів про трагічні наслідки, повідомляє Polsat News.

"Потрапили в найпопулярніший ресторан Краматорська. Це найбільший ресторан Краматорська, місце зустрічі журналістів, волонтерів, місцевих жителів і військових. Російська ракета влучила точно в будівлю ресторану", — сказав Войцех Гжендинські.

У піцерії часто зустрічалися не тільки місцеві жителі, а й приїжджі. Цей заклад дуже популярний, звідси і велика кількість жертв.

"Усе завалилося. У головному залі звалилася стеля, яка поховала всіх усередині, — сказав Гжендінскі.

Фотограф Войцех Гжендинські опублікував фото наслідків ракетного удару по Краматорську на своїй сторінці у Facebook:

фото: Войцех Гжендинські Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендинські Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендинські Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендинські Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

Польський фотограф, який перебував у Краматорську, зізнався, що, незважаючи на постійні повідомлення влади, місцеві жителі рідко реагують на сирени тривоги.

"Тут практично постійно чути сигнали повітряної тривоги. Насправді, якби люди ховалися під час кожної сирени, у них взагалі не було б шансів функціонувати. Люди просто не реагують на це", — додав він.

Удар по Краматорську 27 червня

Увечері 27 червня російські окупанти вдарили двома ракетами із зенітного комплексу С-300 по центру Краматорська. Один зі снарядів влучив у піцерію в центрі міста, в якій перебувало багато людей. Одразу було відомо про трьох загиблих і понад два десятки постраждалих, серед яких були іноземці. Потім кількість загиблих і поранених почала зростати.

Як повідомили в МВС, наразі відомо про 11 загиблих, серед яких три дитини. Також постраждали 56 осіб, зокрема дитина. Ще 7 осіб було врятовано.

Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети тривають.

Поліція Донецької області повідомила, що за попередніми даними, Росія завдала удару по місту за допомогою двох ракет С-300. Крім будівлі кафе також постраждали приватні будинки. Рятувальники виїхали на місце події й одразу приступили до розбору завалів, знаходячи під уламками тіла загиблих.

Серед загиблих були сестри-близнючки Юлія та Ганна Аксенченки, яким у вересні виповнилося б 15 років. Також за даними генпрокуратури, серед поранених є дитина 2022 року народження.