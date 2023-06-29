У РФ схрестили БТР-82 та "Шилку": машина має боротись з дронами (фото)

Бронетранспортер оснастили двома 23-мм гарматами та оптико-електронною апаратурою, щоб збивати обʼєкти у повітрі.

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На одній з виставок озброєнь у РФ показали зразок зенітної самохідної установки, яку побудували на базі БТР-82. Про це повідомляє Defense Express.

На шасі БТР-82 встановили дві зенітні гармати 2А7 із зенітки ЗСУ-23-4 "Шилка". Така машина має допомогти окупантам боротися з безпілотниками. Керувати вогнем на зенітній установці можна буде за допомогою оптико-електронної апаратури НТЦ "Елінс", що базується в Підмосков'ї.

БТР-82 із зенітними гарматами 2А7 калібру 23 мм

Більшість характеристик не розкривається, тому невідомо:

який буде радіус дії в установки;

яка буде дальність виявлення цілей;

кількість набоїв в машині;

кількість членів екіпажу.

Тому автори припускають, що у стандартної "Шилки" дальність стрільби складає 2,5 км. Відтак з огляду на ресурс стволів 2А7 навряд дальність буде значно збільшена. БТР-82 у виконанні зенітної самохідної артустановки може означати два моменти: у РФ досі не можуть довести до виробництва "Деривацію-ППО", яка вже 6 років перебуває на дослідній стадії. Саморобні машини для боротьби з БПЛА, по типу МТ-ЛБ з корабельними зенітками 2М-3, спробують замінити на заводський БТР-82 з гарматами від "Шилки".

Деривація-ППО вже 6 років існує тільки в дослідному варіанті

Нагадаємо, 25 червня ЗМІ писали, що Німеччина передасть Україні ще 45 ЗСУ Gepard до кінця року. Загальна кількість установок складатиме 88 одиниць.

10 червня у ЗМІ показали чергові саморобні машини, які перебувають на озброєнні у РФ.