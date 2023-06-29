У РФ схрестили БТР-82 та "Шилку": машина має боротись з дронами (фото)
Бронетранспортер оснастили двома 23-мм гарматами та оптико-електронною апаратурою, щоб збивати обʼєкти у повітрі.
На одній з виставок озброєнь у РФ показали зразок зенітної самохідної установки, яку побудували на базі БТР-82. Про це повідомляє Defense Express.
На шасі БТР-82 встановили дві зенітні гармати 2А7 із зенітки ЗСУ-23-4 "Шилка". Така машина має допомогти окупантам боротися з безпілотниками. Керувати вогнем на зенітній установці можна буде за допомогою оптико-електронної апаратури НТЦ "Елінс", що базується в Підмосков'ї.
Більшість характеристик не розкривається, тому невідомо:
- який буде радіус дії в установки;
- яка буде дальність виявлення цілей;
- кількість набоїв в машині;
- кількість членів екіпажу.
Тому автори припускають, що у стандартної "Шилки" дальність стрільби складає 2,5 км. Відтак з огляду на ресурс стволів 2А7 навряд дальність буде значно збільшена. БТР-82 у виконанні зенітної самохідної артустановки може означати два моменти: у РФ досі не можуть довести до виробництва "Деривацію-ППО", яка вже 6 років перебуває на дослідній стадії. Саморобні машини для боротьби з БПЛА, по типу МТ-ЛБ з корабельними зенітками 2М-3, спробують замінити на заводський БТР-82 з гарматами від "Шилки".
Нагадаємо, 25 червня ЗМІ писали, що Німеччина передасть Україні ще 45 ЗСУ Gepard до кінця року. Загальна кількість установок складатиме 88 одиниць.
10 червня у ЗМІ показали чергові саморобні машини, які перебувають на озброєнні у РФ.