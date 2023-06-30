Із окупованих територій у РФ: яким буде напрямок вітру із ЗАЕС найближчими днями

Росіяни цинічно звинувачують Україну в бажанні влаштувати теракт на станції, тоді як у ГУР доповіли про закінчення підготовки окупантами до підриву. Фокус розповів, чого чекати від погоди на цьому напрямку найближчими днями.

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Розмови про ймовірний підрив Російською Федерацією Запорізької АЕС тривають. Фокус розібрався, які міста накриє радіація насамперед, виходячи з напрямку вітру.

За інформацією порталу Windy.com, де можна спостерігати за рухом вітру в онлайн-режимі, найближчим часом він йтиме приблизно за однією і тією ж траєкторією.

У п'ятницю, 30 червня, у потенційній зоні небезпеки північно-східна та східна частини України, включно з окупованими територіями. Виходячи із заяв росіян про те, що це провокація України й вони не збираються підривати ЗАЕС, можна зробити висновки, що до рятувальних операцій вони не готуються.

Люди, які живуть в окупації, будуть змушені в разі теракту рятуватися самостійно, адже в України до них доступу також немає.

Якщо Російська Федерація наважиться на підрив атомної електростанції в Запорізькій області 1 липня, тоді напрямок вітру йтиме на південні області, через Мелітополь і Маріуполь. Після цього він практично відразу досягне великих російських міст, включно з Ростовом-на-Дону. Тобто ця провокація російських окупантів може дорого коштувати для них самих же та російського народу.

Залишається тільки чекати й продовжувати закликати Захід продовжити тиск на Кремль, щоб не допустити чергової катастрофи.

Загроза підриву ЗАЕС: що говорять в Україні та РФ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з технічної точки зору росіяни остаточно завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС і тепер перебувають у режимі очікування. Якщо рішення буде ухвалено, тоді удар припаде на ставок-охолоджувач поруч зі станцією, вважає він.

"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити чи пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі. Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", — пояснив глава розвідки.

У російському Міністерстві закордонних справ почали звинувачувати Київ у бажанні здійснити теракт на ЗАЕС. Представниця відомства Марія Захарова заявила, що Україна встановила додаткові пристрої для вимірювання радіації, а в низці регіонів почали проводити навчання на випадок аварії.

На її думку, все це свідчить про те, що Київ нібито збирається підірвати Запорізьку АЕС, яка водночас перебуває під контролем російських окупантів.

Нагадаємо, 30 червня в ГУР повідомили, що окупантам на ЗАЕС дали вказівки покинути станцію. Зі станції вже виїхали деякі співробітники "Росатому", які там працювали. Зокрема, у напрямку окупованого Криму виїхали керівники певних відділів.