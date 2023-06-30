"Дуже багато відмовників": Жорін розповів про хаос серед росіян під Бахмутом

Колишній командир полку "Азов" також зазначив, що в деяких підрозділах росіян спостерігається певний хаос в управлінні.

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Протягом кількох днів на Бахмутському напрямку у ЗС РФ з'явилася велика кількість "відмовників" унаслідок посилення тиску Сил оборони. Про це екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін пише в Telegram.

За словами офіцера, останніми днями на Бахмутському напрямку у російських окупантів "настрої так собі". У лавах загарбників різко збільшилася кількість "відмовників".

Також Жорін зазначив, що деякі підрозділи окупаційних сил і зовсім накрив управлінський хаос. Колишній командир полку "Азов" вважає причиною того, що відбувається, посилений тиск українських захисників на російську армію.

Він уточнив, що не став би це називати панічними настроями, оскільки поки що не спостерігаються масова здача окупантів у полон або втеча з позицій. Однак, за його словами, деякі процеси в лавах росіян відбуваються і нам це, безумовно, на руку.

Нагадаємо, що напередодні, 29 червня, Жорін написав, що на Бахмутському напрямку, внаслідок тиску з боку захисників, російські військові змушені щоденно залишати свої позиції та відступати. За його словами, тривають інтенсивні бої як на флангах, так уже й у самому Бахмуті.

30 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви та чіпляється за Бахмут усіма своїми силами.