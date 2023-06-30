5% підтримки: РФ провела невтішне для себе опитування на окупованих територіях півдня

За інформацією підпілля, 60% опитаних громадян відмовилися відповідати на запитання, адже бояться репресій, проте більша частина чекає на звільнення територій українськими військами.

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Російські загарбники провели на окупованих територіях закрите соціологічне дослідження, яке показало, що більша частина населення не підтримує дії РФ. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 30 червня.

За інформацією підпілля, реальний рівень підтримки Російської Федерації на окупованих територіях півдня вкрай низький і такі результати вкрай не подобаються Кремлю.

"Більша частина населення ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) півдня України не підтримує окупацію регіону російсько-окупаційними військами. Так, близько 5% мешканців ТОТ Херсонської та Запорізької областей мають проросійські погляди, проте близько 35% мають винятково проукраїнську позицію", — йдеться в повідомленні.

Окремо в ЦНС зазначили, що близько 60% опитаних людей відмовилися відповідати на запитання і пов'язано це з репресивними методами російських окупантів, які починають одразу погрожувати за найменшої підтримки України.

Також для росіян доволі болючою темою є паспортизація на захоплених територіях, адже її темпи вкрай низькі.

"Через невиконання плану ворог змушений відтермінувати запровадження нових правил ринку праці на ТОТ, згідно з якими українці без паспорта ворога вважатимуться мігрантами й отримуватимуть дозвіл на роботу", — йдеться в повідомленні.

Загалом, у Кремлі вкрай незадоволені тим, як зі своєю роботою справляються колаборанти, тож уже почали шукати нові кандидатури на їхні посади.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що росіяни масово стали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За даними опитування, серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації більше половини підтримують переговори між РФ і Україною.