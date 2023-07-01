Диверсії та провокації: у ДПСУ пояснили, чим займуться в Білорусі 8 тисяч "вагнерівців"

Білоруські військові допомагають облаштовувати табори для найманців із РФ. В Україні розуміють загрози і ризики, тому тримають ситуацію під контролем, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Білорусь може розмістити у себе до 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", сили оборони розуміють цю загрозу і перебувають у постійній боєготовності. Про це сказав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Обстановка на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована, а наступальних угруповань там немає, пояснив Демченко.

"Росія продовжує використовувати Білорусь як базу для підготовки підрозділів і польотів військової авіації", — зауважив речник ДПСУ.

Сили оборони України, як зазначив Демченко, враховують нові можливі ризики через готовність самопроголошеного президента Олександра Лукашенка розмістити в Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

У Білорусі на цей момент облаштовують місця для розміщення російських найманців.

Враховуючи підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців може бути досить значною. Може йтися про 8 тисяч осіб", — повідомив спікер.

Кількість військових із підрозділів регулярної армії РФ у Білорусі на сьогодні — приблизно 2 тисячі, додав він.

Завдання "вагнерівців" у Білорусі зрозумілі — вони можуть займатися диверсійною роботою і створенням провокацій, підсумував Демченко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський не вважає ПВК "Вагнер" загрозливою силою. За його словами, у боях із ЗСУ компанія втратила понад 100 тисяч осіб.

РосЗМІ 26 червня з'ясували, що в Білорусі почали будувати табори для щонайменше 8 тисяч "вагнерівців". Один із таборів побудують в Осиповичах — це близько 200 кілометрів від України.