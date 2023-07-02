У Львові з'явиться перша в Європі школа, створена за допомогою 3D-друку, — Мінцифри (відео)

Корпус, що будується, стане доповненням до чинної школи, в якій учням не вистачило місць. Така технологія дає можливість точніше витрачати ресурси і скоротити витрати на матеріали.

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У Львові будують новий корпус однієї зі шкіл за допомогою 3D-принтера. Очікується, що в новому приміщенні навчатимуться 100 школярів молодших класів. Хід будівництва показав голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Для управління і контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб", — йдеться в публікації.

Така технологія дає можливість точніше витрачати ресурси і скоротити витрати на матеріали.

Новий корпус стане доповненням до вже наявної школи, в якій не вистачає місць для школярів.

Сюжет про будівництво школи за допомогою 3D-принтера

За словами Михайла Федорова, попереду — велике відновлення України, і тому вже зараз необхідно залучати технології та інновації в будівельній галузі.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося частково залишити окупантів без зв'язку завдяки вибухівці, скинутій із дрона. Українські військові, використовуючи дрон Mavic, знищили ворожу систему супутникового зв'язку. Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що дві антени перетворилися "на купу мотлоху".

Також повідомлялося, що Україні потрібні засоби боротьби з російськими дронами-камікадзе "Ланцет". Про це розповів Юрій Сак, радник голови Міноборони Олексія Резнікова.

В українській розвідці вважають, що у РФ стали інвестувати більше коштів у виробництво боєприпасів, що баражують, "Ланцет". Солдат із позивним "Мауглі" розповів, що в арсеналі ЗСУ немає такої зброї.