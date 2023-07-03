"Процеси вже не зупинити", - Данілов заявив, що світ має готуватися до розпаду РФ

Секретар РНБО вважає, що Росія вже розколота, і немає сили, яка б могла зберегти її цілісність, а Захід повинен позбутися ілюзії про те, що РФ далі існуватиме у тій формі, в якій існує зараз.

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Спроба військового заколоту у Росії показала, що вона — не є держапаю, а Захід повинен позбутися ілюзії про те, що РФ продовжить існувати у поточній формі. Про це в інтервiю Bild сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, заколот показав, що Путін втратив контроль над країною.

"Спроба перевороту з боку Євгена Пригожина показала, що Росія не є державою. Захід повинен зрозуміти, що Росія розколота, і немає сили, яка могла б зберегти її цілісність", — вважає Данілов.

Він додав, що незабаром Росія роділиться на окремі держави, і цей процес буде неконтрольованим.

"Росію буде роздроблено, і світ має бути до цього готовий. Ми говоримо про це вже рік. Майте на увазі, що процеси, які почалися в Росії, вже не можна зупинити. Ми бачили, що в Росії кожне військове угруповання може діяти незалежно, може захоплювати ядерні об'єкти, ядерну зброю, і ситуація в Росії вже вийшла з-під контролю. Ситуація може перетворитися на дуже вибухонебезпечний процес, який буде абсолютно неконтрольованим", — сказав секретар РНБО. Данилов.

Він додав, що Захід повинен позбутися ілюзії про те, що Російська Федерація продовжить своє подальше існування у тій формі, в якій існує зараз.

Нагадаємо, що 1 липня секретар РНБО Олексій Данілов привітав з днем народження "Уральську народну республіку" і натякнув, що незабаром в Росії утворяться інші республіки.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин консультувався з певними людьми під час свого військового заколоту у РФ, і саме вони зупинили його рух на Москву.