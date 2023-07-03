У Москві забудовникам запропонували відправляти співробітників на війну в обмін на підряди, — росЗМІ

За словами журналістів, кожна компанія-забудовник Москви має надати кілька десятків контрактників-добровольців Міністерству оборони РФ.

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Мерія Москви пропонує забудовникам відправляти на війну в Україну співробітників-добровольців в обмін на підряди. Про це повідомляє видання"Верстка" з посиланням на власне джерело.

За словами журналістів, влада російської столиці зробила таку пропозицію двом великим будівельним компаніям РФ. Вони мають надати кілька десятків добровольців-контрактників. Їх відправлять на війну в Україну.

Джерело розповіло, що з мерії прийшло якесь доручення, щоб його компанія-забудовник надала не менше 30 добровольців. Ба більше, такі завдання отримала більша кількість будівельних компаній столиці РФ.

"Раніше кожне село мало виставити рекрутів. Тепер — кожна корпорація", — сказало джерело.

"Так, є таке. Пропонують контракт із міністерством оборони. В обмін на контракти з Москвою", — сказав уже інший співрозмовник.

За його словами, компаніям пропонують в обмін на співробітників підряди. Наскільки ультимативними є такі пропозиції — співрозмовники видання не уточнили.

"Ультиматумами взагалі не заведено говорити. Немає такого, що в обмін на це ми даємо вам те. Але всі розуміють, хто в Москві давно працює", — сказало одне з джерел.

Нагадаємо, що 2 липня повідомлялося, що в Росії скасували авіашоу МАКС через страх удару безпілотників. Британська розвідка вважає, що війна значно вплинула на розвиток і функціонування російської аерокосмічної спільноти.

Крім того, в Росії 81-річна пенсіонерка через оголошення шукала кілера, щоб "прибрати" дільничного. За послуги найманого вбивці бабуся Люда пропонувала 1 мільйон російських рублів, а виконавця шукала серед знайомих і в інтернеті.