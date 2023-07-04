У СІЗО Лефортово прийняли листівку на ім'я генерала Суровікіна, — ЗМІ (фото)

Правозахисниця Ольга Романова повідомила, що в листівці було вказано ім'я Суровікіна та його рік народження. Але, за її словами, це ще не означає, що російський генерал перебуває саме в цьому СІЗО.

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Російська активістка надіслала в СІЗО Лефортово листівку на ім'я генерала Сергія Суровікіна. На листівці були вказані його ПІБ і дата народження. У СІЗО листівку прийняли. Про це повідомила російська правозахисниця і засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Наша волонтерка написала листівку людині на прізвище Суровікін С.В., вказала рік народження генерала і відправила листівку в СІЗО Лефортово. Сьогодні прийшла відповідь, що листівку забрали", — йдеться в публікації.

Прізвище Суровікіна змінили на пошті

Романова уточнила, що, як правило, з Лефортово, якщо згаданого адресата немає, посилки відправляють назад. Однак правозахисниця не вважає, що це доводить, що Суровікін справді може утримуватися саме в цьому СІЗО. Цей випадок, за словами Романової, доводить лише те, що листівку на його ім'я забрали.

Нагадаємо, що слідом за арештом Суровікіна з російської армії звільнили командувача ПКС РФ генерал-полковника Андрія Юдіна. Таку заяву зробив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов.

Також повідомлялося, що у Владивостоці порізали російські триколори на могилах найманців ПВК "Вагнер". Російські ЗМІ посилаються на свідчення очевидця, який зняв відео на кладовищі. З'ясувалося, що такий випадок "вандалізму" стався після заміни прапорів "Вагнера" на російські. Вони були пошкоджені разом із флагштоками.