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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Закидують ВОГами і добивають: на Брянщині невідомі партизани полюють на окупантів (відео)

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Російські окупанти не можуть сховатися вже навіть на території Росії. Їм "прилітає" з повітря від невідомих месників.

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Російські загарбники втратили сон і спокій на території Брянської області. Все через невідомих "партизан", які кошмарять їх з повітря. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Невідомі партизани знищують окупантів у Брянській народній республіці поблизу оборонних споруд Суровікіна. Їх спочатку закидали ВОГами, а потім добили в момент спроби сховатися", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотник, заряджений ВОГами, з повітря цілить по будівлях, в яких відсиджуються російські загарбники. З повітря скидується кілька боєприпасів одразу. Після "шумової дискотеки" російські окупанти намагаються накивати п'ятками, але не всім з них це вдається — їх наздоганяють додаткові ВОГи.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку під час ротації росіян українські прикордонники влаштували новоприбулим бойове хрещення з пекельним "ласкаво просимо" з мінометів та гранатометів. 8 російських вояків так і не встигли повоювати на новій позиції.

Раніше повідомлялося, що морпіхи Збройних сил України у Запорізькій області з протитанкового "Джавеліна" спалили вартісний гелікоптер Ка-52. Зазначається, що це вже 309-й ліквідований морпіхами 36-ї бригади російський гелікоптер.