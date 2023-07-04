У районі Камчатки зазнав аварії російський винищувач МіГ-31 за $35 млн

За даними журналістів, винищувач зник із радарів, тепер зусилля Тихоокеанського флоту спрямовані на порятунок екіпажу.

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Російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії, виконуючи навчальний політ у Камчатському краї. Літак був без боєкомплекту, до місця аварії направлено пошукові бригади. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости" з посиланням на заяву Тихоокеанського флоту.

За даними російських ЗМІ, винищувач, чия експортна вартість, згідно з відкритими джерелами, оцінюється в 35 мільйонів доларів, зник з радарів. Тепер зусилля Тихоокеанського флоту спрямовані на порятунок екіпажу.

Нагадаємо, що безпілотник атакував військову частину в Московській області — над МКАДом свідки бачили ударні дрони. Один із них завдав удару по адмінбудівлі в місті Кубинка. Фіксуються "прильоти" й пожежі. Водночас у Москві повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося, що аналітик розповів, скільки літаків F-16 потрібно ЗСУ, щоб змінити перебіг війни. Експерти вважають, що для активного протистояння РФ, Україні знадобиться ціла ескадрилья західних винищувачів. Це допоможе створити значне навантаження на ЗС РФ навіть на окупованому півострові.

Американські військові, зі свого боку, відкрили нові можливості БПЛА MQ-9 Reaper — надалі аеродроми більше не знадобляться. За даними Повітряних сил США, тепер можна буде підіймати в повітря та садити легендарний безпілотник у будь-якій точці планети.