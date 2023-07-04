Катери забрали у браконьєрів: у Кремлі вирішили відправляти на війну конфіскат (відео)

За словами заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, російські війська мають потребу у швидкохідних катерах, автомобілях, гусеничній та іншій техніці, хоча й "істотно наростили темпи". За пів року ЗС РФ також залучили до своїх лав понад 185 тис. новобранців.

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Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв провів нараду з питань доукомплектування ЗС РФ контрактниками, на якій розпорядився про використання у війні в Україні техніки, конфіскованої у браконьєрів, контрабандистів та інших порушників. Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

За даними Міноборони РФ із 1 січня до 4 липня у ЗС РФ завербували понад 185 тис. осіб. Із них тих, хто перебуває в запасі, — приблизно 109 тис. осіб та інші категорії призваних за контрактом.

Дмитро Медведєв: "За останній тиждень контракт зі ЗС РФ підписали 10 тисяч осіб"

РФ не зупиняє роботу з вербування військовослужбовців, у червні темпи відбору за контрактом збільшилися до 1400 осіб на день.

За словами Медведєва, спроба збройного заколоту Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер" не вплинула на ставлення громадян до контрактної служби на українській території, де відбуваються бойові зіткнення.

"Наші контрактники демонструють високий, можна навіть сказати, дуже високий рівень підтримки держави", — зазначив колишній президент РФ.

Він уточнив, що тільки за останній тиждень контракт зі ЗС РФ підписали 10 тисяч осіб.

Конфіскат для війни

Медведєв послався на повідомлення в російських ЗМІ та пабліках пропагандистів про те, що у РФ є багато так званого конфіскату.

"У браконьєрів, там, різних контрабандистів та інших порушників. І ця техніка, яка може бути використана в зоні [війни в Україні]. Це і швидкохідні катери, і автомобілі, гусенична та інша техніка. Таких засобів, безумовно, зараз потребують наші ЗС, хоч ми істотно наростили темпи виробництва", — зазначив заступник голови Радбезу РФ.

Він сказав, що конфісковану техніку не передають на потреби російських окупаційних військ тільки з формальних причин. Медведєв запропонував прокуратурі, ФСБ і митній службі в найкоротші терміни направити все згадане на війну.

Нагадаємо, що напередодні, 3 липня, ЗМІ повідомили, що у РФ вирішили розпродати майно єдиного у РФ виробника РСЗВ "Смерч" і "Град".

Також повідомлялося, що, за словами Медведєва, під час збройного заколоту Пригожина найбільший ядерний арсенал міг опинитися під управлінням бандитів.