Обстріл Донецька: OSINT-розслідувач викрив брехню РФ про удари ЗСУ по об'єктам міста (карта)

Російські військкори гучно повідомляли, нібито "ЗСУ влучили у лікарню в Макіївці". Однак відео, опубліковані в мережі, свідчать про інше, — пише OSINT-розслідувач.

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Російські пропагандисти поширюють заяви про обстріли об'єктів у Донецьку та прилеглих населених пунктах: запевняють, що є влучання у цивільні будівлі. Між тим місцевість переповнена військовими цілями, по яким ЗСУ мають повне право завдавати удари. Деталі обстрілів викладені у Twitter розслідувача GeoConfirmed у Twitter.

OSINT-розслідувач дослідив відео прильотів у місті Макіївка поруч з Донецьком. Перегляд кількох записів засвідчив, що заяви російських пропагандистів про нібито обстріл лікарні у Макіївці — брехня. Основні докази — на відповідних кадрах:

по-перше, видно, що палає насправді не лікарня, але якийсь об'єкт неподалік;

по-друге, пошкодження лікарняного корпусу — від вибуху, який стався поруч, а не просто на території;

по-третє, поруч з медичним закладом росіяни розташували склад БК, який і почав яскраво детонувати після прильоту українського снаряда.

Які військові об'єкти ЗС РФ розміщено у Донецьку

У одному з дописів OSINT-розслідувач опублікував карту з військовими об'єктами різного призначення, які армія РФ встановила протягом 9-річного панування. Об'єкти розсипані по місцевості у Донецьку та навколо нього. Особливо багато їх у центрі — між 1-им та 2-им міськими ставками і річкою Кальміус.

Позначки на карті — це:

штаби;

артилерійські позиції;

склади боєприпасів.

Які військові об'єкти розмістила армія РФ у Донецьку

Усі точки — цілі для артилерії ЗСУ, зазначив автор. При цьому наголосив, що українські військові діють відповідно до вимог Міжнародного права — б'ють виключно по військовим об'єктам, використовуючи для цього високоточні снаряди.

Цитата документу, де описуються вимоги до дій військових під час війни

Де розташована російська артилерія у місцевості навколо Донецька

На іншій карті — позиції російської артилерії: більшість гармат — впритул до лінії фронту. Однак є точки, розташовані на значній відстані, в тилу — на відстані близько 16 км.

Де розташовано позиції російської артилерії у Донецьку

Коли росіяни стріляють з цих віддалених точок по позиціям ЗСУ, то окремі снаряди не долітають і вражають цілі по дорозі. А на дорозі — якраз мирні об'єкти у Донецьку, зазначив OSINT-розслідувач.

Скільки ще триватимуть обстріли Донецька

Ігаль Левін, офіцер армії Ізраїлю, у своєму Telegram-каналі наголосив, що військових цілей навколо Донецька багато, тому по ним і далі прилітатиме. При цьому росіяни не евакуюють цивільне населення з прифронтового міста — кілька сотень тисяч людей постійно під загрозою удару.

Нагадуємо, 9 червня ЗСУ поцілили по точці у Донецьку, де проживали кадирівці. Про подію доповів Генштаб ЗСУ: влучили у тренувальний табір, кількість двохсотих уточнюється.

5 липня українська артилерія дістала до складу БК у Макіївці — місцевість розташована біля північної околиці Донецька. Детонація була такої сили, що пошкодило будівлі у цілому кварталі.