За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, протягом останніх 6 місяців тривали активні тренування бійців, які повинні будуть нібито захищати регіон від небезпеки.

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На території Бєлгородської області Російської Федерації вже почали формувати другий полк територіальної самооборони, щоб нібито убезпечити себе. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ 5 липня.

За його словами, чисельність нового формування становитиме приблизно до трьох тисяч осіб і вони будуть зобов'язані боротися з імовірними загрозами, які нібито наздоганяють область.

"Протягом більше ніж півроку відбувалася велика кількість тренувань. Ми купили чудове обмундирування, спорядження, вони зараз готові, питання у зброї. Можу сказати, що питання частково вирішене. Частину самооборони, ті батальйони, які розташовані вздовж кордону, в рамках чинного законодавства, буде озброєно", — ідеться в повідомленні.

Крім того, В'ячеслав Гладков підкреслив, що в Бєлгородській області важливо не допустити створення "сірої зони". Зокрема йдеться про Шебекіно, у якому хочуть за короткий термін відновити постраждалі ділянки, щоб люди не виїжджали.

Він вважає, що саме цього нібито домагається противник.

"Відповідь проста — якщо не будемо відновлювати, значить, наші вороги доб'ються тієї мети, яку переслідують: витіснити з нашої території, налякати, щоб ми кинули свою рідну землю, свої домівки і пішли з території. І створити "сіру зону". Ми не можемо і не допустимо цього", — підсумував губернатор Бєлгородської області.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що Бєлгородська і Курська область РФ потрапили під інтенсивний обстріл. В'ячеслав Гладков зазначив, що внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град", пошкоджено 8 будинків, 5 машин і ЛЕП. У Курській області нібито влучили в місцеву школу.