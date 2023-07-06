"Ніхто не пробачить": Зеленський пригрозив колаборантам на окупованих територіях (відео)

За словами глави держави, усі ті, хто воював або віддавав накази на вбивство українців, у майбутньому будуть покарані. Зеленський попереджає, що після війни суспільство дізнається ще більше страшної правди.

Related video

Президент України Володимир Зеленський висловився про громадян, які пішли на свідоме і добровільне співробітництво з Російською Федерацією. Колаборанти повинні будуть відповісти за зраду. Про це він заявив у новому інтерв'ю для видання CNN 6 липня.

За словами глави держави, усі ті, хто воював проти України і є співучасником убивств, зобов'язані понести справедливе покарання і це обов'язково станеться, коли справедливість переможе.

"Для всього потрібен час. Іноді час лікує. Справедливість дуже лікує. Вироки повинні бути. Люди повинні знати, що якщо ти був вбивцею і воював проти України — для тебе буде вирок і тут, щоб не було, навіть якщо тебе примушували вбивати українців — тобі прийдеться відповідати. Ніхто не пробачить, і ти не поясниш це", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що коли в Україні закінчиться війна, суспільству буде вкрай складно, адже почнуть розкриватися всі злочини росіян. Жителі, які зараз проживають в окупації, почнуть розповідати про всі дії противника.

Співробітники правоохоронних органів розбиратимуться з тими, хто добровільно перейшов на бік Російської Федерації. Міністерство внутрішніх справ уже зараз розробляє платформу безпеки для тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський глава держави Володимир Путін отримує з фронту тільки хороші новини. Він перебуває не в повній "інформаційній адекватності" і відмовляється чути погані новини з фронту.