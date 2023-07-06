Депортують і кидають: Кремль обманом намагається вручити паспорт РФ жителям Донбасу, — ЦНС

В українському підпіллі дізналися, що серед мешканців Донецької області, яких вивезли до Росії, обіцяючи краще життя, зростає невдоволення. Без російських документів їх не сприймають всерйоз.

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Російські окупанти обманом заманюють жителів захоплених територій Донецької області до Російської Федерації. Вони починають демонструвати своє невдоволення. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 6 липня.

За інформацією українського підпілля, було проведено аналіз місцевих Telegram-каналів та інформаційного простору в Донецькій області. Результати вказують на те, що всі ті громадяни, які погодилися виїхати на територію Росії за пропозицією "влади", незадоволені своїм рішенням.

"Зокрема, ключовою темою для обговорення є соціально-економічне пригнічення "евакуйованих" мешканців Донбасу на території РФ, оскільки у них місяцями відсутній доступ до соціальних виплат, ринку праці, а також послуг сфери охорони здоров'я. При цьому увага акцентується на тому, що "Кремль ввів населення ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) в оману", — йдеться в повідомленні.

Росіяни обіцяли українцям, яких незаконно депортували, що їх забезпечать усім необхідним. Від них вимагається лише згода на виїзд на територію Росії, але реальність виявилася іншою.

Громадян фактично змушують прийняти російське громадянство, зазначають у підпіллі, адже без цього доступ до соціальних послуг їм ніхто не забезпечить.

"ЦНС нагадує, що вище військово-політичне керівництво Росії системно дезінформує та вводить в оману населення ТОТ півдня та сходу України щодо соціального статусу в разі згоди на виїзд до РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що росіяни на півдні України наражають на небезпеку місцевих жителів. Противник мінує всі підряд території, а за допомогою соціальних мереж розповідають місцевим жителям про те, що Київ нібито не в змозі забезпечити належний рівень життя на підконтрольних йому територіях