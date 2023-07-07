Понад 9000 мирних жителів загинули з моменту вторгнення РФ в Україну: звіт ООН (інфографіка)

Разом із публікацією документів в ООН уточнюють, що реальна кількість жертв російської агресії може бути набагато більшою.

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Управління верховного комісара ООН із прав людини 7 липня підтвердило загибель 9177 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такі дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023-го.

"З 24 лютого 2022 р., що ознаменував початок масштабного збройного нападу Російської Федерації, до 30 червня 2023 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 25 170 жертв серед цивільного населення в 1 504 населених пунктах України, зокрема 9 177 убитих і 15 993 поранених. Жертви серед дорослих, чия стать була відома, чоловіки становили 61 відсоток, а жінки — 39 відсотків. З числа загиблих серед дітей, стать яких була відома, хлопчики становили 57,2 відсотка, а дівчатка — 42,8 відсотка", — йдеться у звіті ООН.

Кількість загиблих і поранених в Україні з 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023 року Фото: ohchr.org

При цьому, в ООН заявили, що "реальна кількість може бути набагато більшою".

Моніторингова місія ООН з прав людини, яка перебуває в Україні з 2014 року, каже, що з минулого року було вбито втричі більше мирних жителів, ніж за всі попередні вісім років бойових дій на сході України.

"Фактична кількість жертв серед цивільного населення є значно вищою, оскільки багато повідомлень про окремі жертви серед цивільного населення в певних місцях все ще очікують підтвердження. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область)", — зазначили в ООН.

Звіти ґрунтуються на інформації, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) зібрала під час інтерв'ю з жертвами та їхніми родичами; свідками; на основі аналізу підтверджувальних матеріалів, конфіденційно наданих ММПЛУ; документах із відкритих джерел.

Також, 6 липня, Фокус писав, що РФ бреше в ООН про "шахедів" і вигороджує Іран. Радник глави ОП зазначив, що армія РФ майже щоночі атакує територію України іранськими безпілотниками, які забирають життя мирних громадян.

Раніше, 29 червня, повідомлялося, що в Києві розкритикували звіт ООН про тортури полонених. На думку ООН, закон про колабораціонізм суперечить міжнародному праву. В організації стверджують, що через нього було безпідставно затримано 75 громадян, половина з яких нібито зазнала жорстокого поводження.