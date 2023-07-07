ЗСУ загнали окупантів у Бахмуті в пастку: вийти з міста неможливо, — Міноборони

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, гарячі бої йдуть на всіх ділянках фронту, але успіхи є тільки в української сторони. На південному напрямку росіяни відмовляються воювати через великі втрати.

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Українські військові продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту і отримують нові успіхи. На одному з напрямків окупанти опинилися фактично в пастці. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 7 липня.

Схід

Російські окупанти попри поразки продовжують спроби тиску, зазначає заступниця міністра. На Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках зафіксовано спроби противника піти в наступ і прорвати українську лінію оборони, але безуспішно.

На всіх цих ділянках тривають гарячі бої, але загалом без змін.

"На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка — більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень. В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", — ідеться в повідомленні.

Південь

У цій частині країни Сили оборони також продовжують наступати. Мова про Мелітопольський та Бердянський напрямки, де гарячі бої не припиняються. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах, а також проводять заходи з контр батарейної боротьби.

"Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових — відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога", — пише Ганна Маляр.

Деякі підрозділи російських окупантів на південних напрямках починають відмовлятися від участі в бойових дій і це завдяки титанічним зусиллям ЗСУ.

Противник зазнає колосальних втрат і співвідношення 1 до 5,3.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що за добу втрати ворога вбитими і пораненими становили майже дві роти. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що українські захисники продовжують просуватися і руйнують плани противника.