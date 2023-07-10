Є дві умови: у США пояснили, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

Джейк Салліван заявив, що Україні заборонено використовувати касетні боєприпаси на території РФ, а також в українських населених пунктах.

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Радник президента США Джейк Салліван із національної безпеки, описав зобов'язання, які Україна взяла щодо використання касетних боєприпасів, які передаються Києву за рішенням Вашингтона. Про це він розповів на пресконференції під час перельоту до Лондона, де президент Сполучених Штатів Джо Байден 10 червня зустрінеться з британським прем'єром Ріші Сунаком, передає видання Premium Times.

Джейк Салліван зазначив, що міністр оборони України Олексій Резніков раніше підкреслював принципи, яких дотримується Київ щодо використання касетних боєприпасів, і навів два приклади в цьому контексті.

"Перший — вони не будуть використовувати їх на російській території, а тільки на власній території, де мають найбільший стимул до обмеження — обмеження впливу на цивільне населення, тому що саме українські громадяни будуть піддаватися ризику", — зазначив радник президента США з національної безпеки.

І, по-друге, додав Салліван, українці "не використовуватимуть їх у населених пунктах".

Нагадаємо, на початку липня зарубіжні ЗМІ писали про те, що касетні боєприпаси для України в 14% випадків можуть не вибухнути. Такий високий відсоток відмови боєприпасів пов'язаний із тим, що ідеальною умовою для детонації є твердий ґрунт, пояснили експерти. Але в реальних бойових умовах снаряди можуть потрапити у воду, пісок, бруд або зоране поле.

Раніше Фокус з'ясовував, які саме касетні боєприпаси можуть отримати Збройні сили України. Зокрема, США можуть надати авіаційні бомби МК-20, а також 155-мм артилерійські снаряди DPICM з касетною бойовою частиною.